Cuba recebe novo carregamento de ajuda humanitária do México

Um novo carregamento de ajuda humanitária do México chegou nesta segunda-feira (18) a Cuba, país que enfrenta uma grave crise econômica e energética, quase quatro meses após Washington ter implementado um embargo de petróleo.

Este é o quinto envio de ajuda humanitária do México para a ilha comunista desde fevereiro. No entanto, ao contrário dos carregamentos anteriores transportados por navios da Marinha mexicana, desta vez foi um navio mercante que fez a viagem.

O Asian Katra, com bandeira panamenha, entrou no porto de Havana pela manhã, confirmaram jornalistas da AFP.

No ato de recebimento, o embaixador mexicano em Cuba, Miguel Ignacio Díaz Reynoso, destacou que o navio transportava 1.700 toneladas de ajuda humanitária para a ilha, provenientes do governo mexicano, de organizações civis daquele país e também do Uruguai.

"A vontade da presidente do México (Claudia Sheinbaum) foi fornecer assistência rápida com alimentos e alguns produtos de higiene pessoal", explicou o diplomata mexicano.

Sheinbaum anunciou este carregamento na semana passada, especificando que a carga não incluía petróleo.

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