Meia espanhol Fermín López sofre fratura no dedo do pé e está fora da Copa
O meio-campista espanhol Fermín López está fora da Copa do Mundo devido a uma no dedo do pé, sofrida na vitória do Barcelona sobre o Betis por 3 a 1 no fim de semana, informou o clube catalão nesta segunda-feira (18).
Em um breve comunicado, o Barça explicou que Fermín sofreu uma "fratura no quinto metatarso do pé direito" e terá que passar por cirurgia.
O meia de 23 anos foi um dos destaques da equipe 'blaugrana' na campanha do título espanhol nesta temporada.
Com sete jogos pela seleção da Espanha na carreira, sua presença na lista de 26 convocados do técnico Luis de la Fuente, que será anunciada daqui a uma semana, era dada como certa.
Mas a cirurgia o descarta completamente da Copa do Mundo, de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.
Jogador de características ofensivas, Fermín marcou 13 gols e deu 16 assistências entre todas as competições nesta temporada.
