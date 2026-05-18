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Hansi Flick renova com o Barcelona até 2028

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Repórter
18/05/2026 13:14

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O técnico alemão Hansi Flick, que venceu o Campeonato Espanhol em suas duas temporadas à frente do Barcelona, estendeu seu contrato por mais um ano, até 2028, com opção de renovação por mais uma temporada, anunciou o clube catalão nesta segunda-feira (18).

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"Os resultados comprovam a importância de Flick. Em duas temporadas, ele já conquistou cinco dos oito títulos possíveis: dois Espanhóis, duas Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei", destacou a diretoria 'blaugrana' em comunicado.

O ex-treinador do Bayern de Munique e da seleção alemã tinha contrato até 2027.

Em seus dois anos de Barça, Flick deixou sua marca "não apenas com os resultados, mas também com sua confiança nos talentos da base", ressaltou o clube.

O alemão promoveu a estreia de 13 jogadores formados em 'La Masia' e introduziu no elenco um estilo de jogo ofensivo que agradou aos torcedores.

O Barcelona acabou de conquistar de maneira incontestável seu segundo título consecutivo do Campeonato Espanhol: faltando uma rodada para o fim da competição, a equipe tem 11 pontos de vantagem sobre o Real Madrid e 22 sobre o Villarreal, terceiro colocado.

Durante a passagem de Flick, Lamine Yamal, que vai completar 19 anos em julho, se firmou como o grande líder da equipe, escoltado por Pedri, Fermín López, Dani Olmo e o brasileiro Raphinha, que marcou dois gols contra o Betis no domingo (3 a 1) e está de volta à sua melhor forma após várias semanas afastado por lesão.

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bur/pm/mcd/cb/yr

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