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Quatro mortos e oito feridos em ataque de homem armado no sul da Turquia

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AFP
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Repórter
18/05/2026 13:04

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Quatro pessoas morreram e oito ficaram feridas quando um atirador abriu fogo nesta segunda-feira (18) na cidade de Mersin, no sul da Turquia, informaram as agências de notícias DHA e IHA. 

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Pelo menos duas pessoas morreram quando o agressor abriu fogo dentro de um restaurante, enquanto as outras duas vítimas morreram em outros locais, disse a DHA. 

O agressor fugiu em um carro. 

A polícia iniciou uma grande operação de busca para localizar o suspeito, acrescentou a agência.

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rba-hmw/rmb/mab/an/aa

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