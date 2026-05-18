Quatro mortos e oito feridos em ataque de homem armado no sul da Turquia

Quatro pessoas morreram e oito ficaram feridas quando um atirador abriu fogo nesta segunda-feira (18) na cidade de Mersin, no sul da Turquia, informaram as agências de notícias DHA e IHA.

Pelo menos duas pessoas morreram quando o agressor abriu fogo dentro de um restaurante, enquanto as outras duas vítimas morreram em outros locais, disse a DHA.

O agressor fugiu em um carro.

A polícia iniciou uma grande operação de busca para localizar o suspeito, acrescentou a agência.

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