Bombardeios israelenses no Líbano deixaram mais de 3.000 mortos desde 2 de março

Os bombardeios israelenses mataram mais de 3.000 pessoas no Líbano desde que a guerra entre o movimento pró-iraniano Hezbollah e Israel começou em 2 de março, informou o Ministério da Saúde libanês nesta segunda-feira (18), apesar do cessar-fogo em vigor desde 17 de abril.

"O saldo acumulado da agressão de 2 de março a 18 de maio é o seguinte: 3.020 mártires e 9.273 feridos", afirmou o ministério, especificando que entre os mortos estavam 211 pessoas menores de 18 anos e 116 profissionais de saúde.

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