Veterano Luka Modric lidera lista de convocados da Croácia para Copa do Mundo
O técnico da Croácia, Zlatko Dalic, anunciou nesta segunda-feira (18) a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026, encabeçada pelo veterano Luka Modric, de 40 anos.
O atual meio-campista do Milan levou a seleção croata ao vice-campeonato mundial na edição de 2018 e à terceira posição em 2022, além do vice na Liga das Nações da Uefa em 2023.
No final de abril, Modric sofreu uma fratura no osso zigomático da face em um jogo contra a Juventus e teve que passar por cirurgia, mas no último domingo ficou à disposição no banco de reservas, embora não tenha entrado em campo contra o Genoa.
"Ele está treinando com uma máscara e está indo bem. Talvez esta pausa o tenha ajudado", declarou Dalic em entrevista coletiva em Zagreb sobre seu capitão.
"Vamos ver em quais condições ele está, mas não tenho dúvidas quanto a ele, vai chegar em boa forma", acrescentou o treinador.
Perguntado sobre as pretensões da seleção croata, Dalic, que está no cargo desde 2017, ressaltou que o primeiro objetivo é avançar em "um grupo difícil", com Inglaterra, Panamá e Gana.
"Temos qualidade, juventude e experiência... o que me deixa otimista", concluiu.
-- Lista de convocados da Croácia para a Copa do Mundo de 2026:
- Goleiros: Dominik Livakovic (Dínamo de Zagreb/CRO), Dominik Kotarski (Copenhagen/DIN), Ivor Pandur (Hull City/ING)
- Defensores: Josko Gvardiol (Manchester City/ING), Duje Caleta-Car (Real Sociedad/ESP), Josip Sutalo (Ajax/HOL), Josip Stanisic (Bayern de Munique/ALE), Marin Pongracic (Fiorentina/ITA), Martin Erlic (Midtjylland/DIN), Luka Vuskovic (Hamburgo/ALE)
- Meio-campistas: Luka Modric (Milan/ITA), Mateo Kovacic (Manchester City/ING), Mario Pasalic (Atalanta/ITA), Nikola Vlasic (Torino/ITA), Luka Sucic (Real Sociedad/ESP), Martin Baturina (Como/ITA), Kristijan Jakic (Augsburg/ALE), Petar Sucic (Inter de Milão/ITA), Nikola Moro (Bologna/ITA), Toni Fruk (Rijeka/CRO)
- Atacantes: Ivan Perisic (PSV Eindhoven/HOL), Andrej Kramaric (Hoffenheim/ALE), Ante Budimir (Osasuna/ESP), Marco Pasalic (Orlando City/EUA), Petar Musa (FC Dallas/EUA), Igor Matanovic (Freiburg/ALE)
- Reservas: Lovro Majer (Wolsfburg/ALE), Franjo Ivanovic (Benfica/POR), Dion Drena Beljo (Dínamo de Zagreb/CRO), Ivan Smolcic (Como/ITA), Karlo Letica (Lausanne/SUI), Luka Stojkovic (Dínamo de Zagreb/CRO), Adrijan Segecic (Portshmout/ING)
