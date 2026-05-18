Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Veterano Luka Modric lidera lista de convocados da Croácia para Copa do Mundo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/05/2026 12:41

compartilhe

SIGA

O técnico da Croácia, Zlatko Dalic, anunciou nesta segunda-feira (18) a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026, encabeçada pelo veterano Luka Modric, de 40 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O atual meio-campista do Milan levou a seleção croata ao vice-campeonato mundial na edição de 2018 e à terceira posição em 2022, além do vice na Liga das Nações da Uefa em 2023.

No final de abril, Modric sofreu uma fratura no osso zigomático da face em um jogo contra a Juventus e teve que passar por cirurgia, mas no último domingo ficou à disposição no banco de reservas, embora não tenha entrado em campo contra o Genoa.

"Ele está treinando com uma máscara e está indo bem. Talvez esta pausa o tenha ajudado", declarou Dalic em entrevista coletiva em Zagreb sobre seu capitão.

"Vamos ver em quais condições ele está, mas não tenho dúvidas quanto a ele, vai chegar em boa forma", acrescentou o treinador.

Perguntado sobre as pretensões da seleção croata, Dalic, que está no cargo desde 2017, ressaltou que o primeiro objetivo é avançar em "um grupo difícil", com Inglaterra, Panamá e Gana.

"Temos qualidade, juventude e experiência... o que me deixa otimista", concluiu.

-- Lista de convocados da Croácia para a Copa do Mundo de 2026:

- Goleiros: Dominik Livakovic (Dínamo de Zagreb/CRO), Dominik Kotarski (Copenhagen/DIN), Ivor Pandur (Hull City/ING) 

- Defensores: Josko Gvardiol (Manchester City/ING), Duje Caleta-Car (Real Sociedad/ESP), Josip Sutalo (Ajax/HOL), Josip Stanisic (Bayern de Munique/ALE), Marin Pongracic (Fiorentina/ITA), Martin Erlic (Midtjylland/DIN), Luka Vuskovic (Hamburgo/ALE)

- Meio-campistas: Luka Modric (Milan/ITA), Mateo Kovacic (Manchester City/ING), Mario Pasalic (Atalanta/ITA), Nikola Vlasic (Torino/ITA), Luka Sucic (Real Sociedad/ESP), Martin Baturina (Como/ITA), Kristijan Jakic (Augsburg/ALE), Petar Sucic (Inter de Milão/ITA), Nikola Moro (Bologna/ITA), Toni Fruk (Rijeka/CRO)

- Atacantes: Ivan Perisic (PSV Eindhoven/HOL), Andrej Kramaric (Hoffenheim/ALE), Ante Budimir (Osasuna/ESP), Marco Pasalic (Orlando City/EUA), Petar Musa (FC Dallas/EUA), Igor Matanovic (Freiburg/ALE)

- Reservas: Lovro Majer (Wolsfburg/ALE), Franjo Ivanovic (Benfica/POR), Dion Drena Beljo (Dínamo de Zagreb/CRO), Ivan Smolcic (Como/ITA), Karlo Letica (Lausanne/SUI), Luka Stojkovic (Dínamo de Zagreb/CRO), Adrijan Segecic (Portshmout/ING) 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ljv/mcd/pm/cb/aa

Tópicos relacionados:

2026 cro fbl mundial norteamerica wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay