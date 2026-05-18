Posição dos EUA sobre Groenlândia não mudou, afirma primeiro-ministro após reunião com enviado de Trump

Os Estados Unidos não mudaram sua posição sobre a Groenlândia, afirmou o primeiro-ministro do território autônomo dinamarquês, Jens Frederik Nielsen, nesta segunda-feira (18), após se reunir com o enviado de Donald Trump, Jeff Landry.

"Foi uma reunião construtiva, na qual pudemos dialogar em um ambiente positivo e com grande respeito mútuo", disse o chefe de governo da Groenlândia a jornalistas.

"Reiteramos claramente que o povo groenlandês não está à venda e que os groenlandeses têm o direito à autodeterminação. Esta não é uma questão negociável", enfatizou Nielsen.

No entanto, ele admitiu que "esta reunião não mostrou nenhum indício de que algo tenha mudado" na posição dos Estados Unidos.

"Nosso ponto de partida não mudou. Mantemos nossa linha vermelha. O ponto de partida dos americanos também permanece o mesmo", acrescentou o ministro das Relações Exteriores, Mute Egede.

Após um início de ano marcado por declarações do presidente americano, que afirmou seu desejo de "tomar o controle" da ilha ártica, a Dinamarca e o governo local de Nuuk estabeleceram um grupo de trabalho. Este diálogo visa abordar as preocupações dos Estados Unidos, particularmente em relação à sua presença militar.

"As discussões ocorrem no âmbito do grupo de trabalho. Não realizaremos conversas paralelas", enfatizou o chanceler Egede.

O enviado dos EUA, governador da Louisiana, chegou a Nuuk no domingo, onde participará de um fórum econômico organizado na capital da Groenlândia nos dias 19 e 20 de maio, e da inauguração das novas instalações do consulado dos Estados Unidos na ilha.

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