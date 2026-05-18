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Novo diretor da BBC assume cargo em plena crise da emissora britânica

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AFP
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Repórter
18/05/2026 10:56

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Matt Brittin, ex-executivo do Google, assumiu nesta segunda-feira (18) o cargo de diretor-geral da BBC, em um momento em que o grupo público britânico prevê cortar 2 mil empregos em meio à crise do setor de mídia.

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Brittin, de 57 anos, foi nomeado no fim de março, após a renúncia de Tim Davie, ligada a uma polêmica edição de um discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que levou a BBC aos tribunais.

"É uma grande honra ocupar este cargo e encaro isso com muita humildade", declarou Brittin na entrada da sede da BBC, no centro de Londres.

Em uma mensagem dirigida aos funcionários, o novo responsável pela BBC reconheceu que as mudanças "não serão fáceis". "As decisões difíceis são inevitáveis se quisermos obter economia", acrescentou.

Brittin passou 18 anos no Google antes de deixar a gigante de tecnologia americana em 2024. Agora, assume as rédeas da BBC e de seus cerca de 21 mil funcionários em um momento complicado para a emissora.

Antes de chegar à BBC, Brittin era membro não executivo do conselho de administração do Guardian Media Group, empresa matriz do jornal de centro-esquerda The Guardian.

A BBC pretende economizar 500 milhões de libras (R$ 3,8 bilhões) nos próximos dois anos e anunciou, em abril, a eliminação de até 2 mil postos de trabalho, cerca de 10% de sua equipe.

O novo diretor assume em meio à ação por difamação movida por Donald Trump nos Estados Unidos, na qual o presidente americano pede 10 bilhões de dólares (R$ 56,6 bilhões) em indenização.

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bur-adm-psr/hgs/lm/fp

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