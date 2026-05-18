Palestino-jordaniano escala Everest com mensagens de crianças de Gaza
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O alpinista Mostafá Salameh partiu para escalar o Everest carregando os sonhos das crianças de Gaza, com o objetivo de dar visibilidade às consequências da guerra com Israel sobre os mais jovens.
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Entre seus equipamentos de escalada rumo ao "teto do mundo", Salameh levou uma pipa nas cores da bandeira palestina, coberta de mensagens que expressam dor pelo luto e pelo exílio, mas também esperança de um futuro melhor.
Desde o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, mais de 72 mil palestinos morreram na campanha militar de represália conduzida pelo Exército israelense, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.
Salameh, palestino-jordaniano de 56 anos, também espera arrecadar 10 milhões de dólares (R$ 50,7 milhões) para a Al-Khair Foundation, ONG sediada no Reino Unido que fornece alimentos, abrigos de emergência e apoio psicológico aos moradores de Gaza.
"Levamos todos esses sonhos das crianças de Gaza até o ponto mais alto do mundo, porque elas não podem fazer nada agora em Gaza", disse à AFP por videochamada.
"Elas não têm casa nem acesso à educação: tudo acontece dentro de uma tenda. Falta água potável, alimentos adequados e medicamentos", ressaltou o alpinista, que se reuniu com crianças na passagem fronteiriça de Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egito.
- Esperança e dor -
Segundo a ONU, 1,7 milhão de habitantes de Gaza continuam vivendo em acampamentos. Desde o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, mais de 72 mil palestinos morreram na campanha militar israelense, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.
Nascido no Kuwait, filho de pais palestinos, Salameh cresceu em um campo de refugiados e espera que sua expedição ajude a chamar atenção para o destino dessas crianças.
"O mundo inteiro fecha os olhos quando se trata da Palestina", lamenta.
As mensagens escritas na pipa misturam esperança e dor: algumas crianças sonham em se tornar médicas ou engenheiras para reconstruir suas casas; outras expressam a tristeza por terem perdido familiares.
Uma menina, Munira, pediu que ele escrevesse o número 47. "Perguntei o que significava o número 47. Ela respondeu que era o número de membros da família dela que haviam sido mortos", conta o alpinista.
- "Uma pequena mudança" -
Salameh tentou escalar o Everest pela primeira vez aos 35 anos, mas foi apenas na terceira tentativa, em 2008, que realizou o sonho.
Desde então, conquistou o Grand Slam do montanhismo, com os pontos mais altos dos sete continentes e os dois polos.
Suas expedições já arrecadaram fundos para a Síria, crianças cegas e pacientes com câncer. Ele havia prometido não voltar ao Everest, mas a guerra em Gaza o fez mudar de ideia.
"Sou jordaniano de origem, minha família é da Palestina, e me reconheço no que essas crianças vivem", afirma.
"Se pudermos provocar uma pequena mudança, ficarei feliz". Além da façanha, seu "sonho é ver a Palestina livre um dia e poder ir até lá visitá-la".
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