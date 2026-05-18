ONU exige que Israel impeça um 'genocídio' em Gaza
As Nações Unidas pediram a Israel, nesta segunda-feira (18), que tome medidas para prevenir atos de "genocídio" em Gaza e denunciaram sinais de limpeza étnica na Faixa de Gaza e na Cisjordânia ocupada.
Em um novo relatório, o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, pediu que Israel garanta "com efeito imediato que seu exército não cometa atos de genocídio e que adote todas as medidas necessárias para prevenir e punir a incitação ao genocídio".
