Israel confirma interceptação de nova flotilha para Gaza

Israel confirmou, nesta segunda-feira (18), que suas forças interceptaram uma nova flotilha que seguia em direção a Gaza, depois que os organizadores denunciaram que as embarcações estavam sendo detidas por navios militares israelenses perto do Chipre.

"Navios militares estão interceptando atualmente nossa frota e forças das FDI (o Exército de Israel) estão abordando neste momento o primeiro dos nossos barcos em plena luz do dia", publicou no X a Flotilha Global Sumud.

"Temos certeza de que ao menos dois ou três barcos foram interceptados", afirmou à AFP Gorkem Duru, membro da unidade turca da flotilha, que não estava a bordo.

Outros barcos, no entanto, prosseguem a viagem em direção a Gaza, disse Duru, acrescentando que "as comunicações com os barcos foram cortadas".

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou a interceptação da flotilha e parabenizou as forças navais por frustrarem o que chamou de "plano mal-intencionado elaborado para romper o bloqueio que impusemos aos terroristas do Hamas em Gaza", segundo um comunicado de seu gabinete.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel havia advertido a "todos os participantes desta provocação que mudem de rumo e retornem imediatamente", em uma mensagem publicada no X.

A Turquia condenou a "intervenção das forças israelenses em águas internacionais", que constitui "um novo ato de pirataria".

Esta é a terceira tentativa em um ano de romper o bloqueio israelense imposto a Gaza, devastada pela guerra e que enfrenta graves carências desde o início do conflito entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas em outubro de 2023.

Quase 50 barcos zarparam em 14 de maio do sudoeste da Turquia como parte da flotilha.

As autoridades israelenses rejeitam as acusações de escassez de ajuda e insistem que Gaza está "inundada" de assistência.

As forças israelenses interceptaram uma flotilha anterior em águas internacionais, na costa da Grécia, em 30 de abril. A maioria dos ativistas foi liberada rapidamente em Creta.

Dois ativistas, no entanto, foram detidos: o brasileiro Thiago Ávila e Saif Abu Keshek, de origem palestina e nacionalidade espanhola, que foram levados para Israel. Após vários dias de detenção e interrogatórios, eles foram expulsos em 10 de maio.

Várias ONGs denunciaram detenções ilegais e afirmaram que os dois sofreram maus-tratos durante o encarceramento em Israel.

As autoridades israelenses rejeitaram as acusações, mas não abriram um processo contra os ativistas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jd/ser/ahg/dbh/pb/dbh/hgs/ahg/fp/aa