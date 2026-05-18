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Ao menos 46 sequestrados em ataque a escolas no sul da Nigéria

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AFP
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Repórter
18/05/2026 09:04

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Quarenta e seis pessoas, a maioria crianças, foram sequestradas na Nigéria durante um ataque a três escolas na sexta-feira (15), no sul do país, informou a Associação Cristã da Nigéria (CAN) à AFP nesta segunda-feira (18). 

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Homens armados atacaram simultaneamente a escola batista de ensino fundamental e pré-escolar de Yawota e outras duas escolas em Esiele, todas localizadas no estado de Oyo. A polícia classificou o ataque como "coordenado", sem especificar o número de vítimas. 

A Nigéria enfrenta a violência de grupos jihadistas e gangues criminosas, conhecidas localmente como "bandidos", que realizam sequestros para extorsão em áreas rurais, especialmente no norte e centro do país. 

Sequestros em escolas são raros no estado de Oyo, um dos mais populosos da Nigéria, cuja capital, Ibadan, é um importante centro educacional. 

"Quarenta e seis pessoas, a maioria estudantes", foram sequestradas, disse à AFP o reverendo Elisha Olukayode Ogundiya, presidente da Associação Cristã de Crianças (CAN) no estado de Oyo, especificando que as crianças tinham "entre dois e dezesseis anos". 

O reverendo afirmou não ter informações sobre a identidade dos sequestradores ou sobre um possível pedido de resgate.

No domingo, o governador de Oyo, Seyi Makinde, declarou em coletiva de imprensa que sete professores estavam entre os sequestrados e que um professor de estudos corânicos morreu durante o ataque. 

Segundo ele, os agressores pertencem a grupos armados que fogem de seu reduto no noroeste do país, onde enfrentam forte pressão das forças armadas nigerianas.

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fvl/am/mab/hgs/aa/fp

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