Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã anuncia criação de organismo para administrar o Estreito de Ormuz

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/05/2026 07:58

compartilhe

SIGA

O principal órgão de segurança do Irã anunciou nesta segunda-feira (18) a criação de um novo órgão para administrar o Estreito de Ormuz, que Teerã bloqueou de fato e onde pretende cobrar um pedágio para a passagem de navios.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Conselho Supremo de Segurança Nacional compartilhou, na rede social X, uma publicação da Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico (PGSA) na qual afirma que oferecerá "informações em tempo real sobre as operações" na passagem marítima. 

A conta da Marinha da Guarda Revolucionária compartilhou a mesma publicação. 

As funções do novo organismo ainda não estão claras, mas, segundo a publicação especializada Lloyd’s List, seria responsável por "aprovar o trânsito de navios e arrecadar taxas de direito de passagem no Estreito de Ormuz".

No início do mês, a emissora iraniana em inglês Press TV afirmou que o novo órgão representava um "sistema para exercer a soberania" do Irã sobre o Estreito de Ormuz. 

O Irã bloqueou quase totalmente o tráfego marítimo por esta rota vital desde o início da guerra com os Estados Unidos e Israel, em 28 de fevereiro. Um frágil cessar-fogo está em vigor desde 8 de abril. 

O controle do Irã sobre o estreito abalou os mercados mundiais e deu a Teerã uma vantagem significativa, embora os Estados Unidos tenham implementado seu próprio bloqueio naval aos portos iranianos.

Antes da guerra, quase 20% dos hidrocarbonetos consumidos no planeta transitavam por esta via. 

Desde o início do conflito, o Irã afirmou reiteradas vezes que o tráfego marítimo pelo estreito "não voltará à situação anterior à guerra" e, no mês passado, declarou que havia recebido os primeiros pagamentos de pedágio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ap-mz/dcp/hgs/ahg/fp

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel ormuz politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay