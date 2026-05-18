Organizadores de nova flotilha para Gaza denunciam interceptação israelense perto do Chipre
compartilheSIGA
Os organizadores de uma nova flotilha para Gaza, que partiu da Turquia na semana passada, denunciaram nesta segunda-feira (18) que as embarcações estavam sendo interceptadas por navios militares de Israel perto do Chipre.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Navios militares estão interceptando atualmente nossa frota e forças das FDI (o Exército de Israel) estão abordando neste momento o primeiro dos nossos barcos em plena luz do dia", publicou no X a Flotilha Global Sumud.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
jd/ser/ahg/dbh