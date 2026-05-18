Terremoto no sul da China deixa dois mortos
Um terremoto de 5,2 graus de magnitude sacudiu nesta segunda-feira (18) a região de Guangxi, no sul da China, provocou duas mortes e o desabamento de 13 prédios, informou a imprensa estatal.
O tremor aconteceu na cidade de Liuzhou, em Guangxi, às 0h21 da madrugada de segunda-feira (13h21 de Brasília, no domingo), informou a agência oficial de notícias Xinhua. Uma pessoa é considerada desaparecida.
A emissora estatal CCTV identificou as vítimas fatais como um casal, um homem de 63 anos e uma mulher de 53, e informou que os trabalhos de busca prosseguem para tentar encontrar a pessoa desaparecida.
Mais de 7.000 pessoas foram obrigadas a abandonar a área afetada pelo terremoto.
