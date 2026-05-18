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Irã afirma que respondeu à proposta de paz mais recente dos Estados Unidos

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AFP
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Repórter
18/05/2026 06:14

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O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira (18) que o país respondeu à proposta mais recente dos Estados Unidos para acabar com a guerra e que as negociações prosseguem com Washington. 

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"Como anunciamos ontem (domingo), nossas preocupações foram transmitidas à parte americana", declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, em entrevista coletiva. 

Algumas informações na imprensa iraniana afirmaram que as exigências americanas eram excessivas, mas Baqaei limitou-se a afirmar que as conversações "continuam por meio do mediador paquistanês".

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ap-mz/axn/dbh/ahg/fp

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