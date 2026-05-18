Líder norte-coreano ordena que militares transformem a fronteira sul em uma 'fortaleza inexpugnável'

O líder norte-coreano Kim Jong Un determinou que a cúpula militar reforce as unidades de linha de frente e transforme a fronteira sul em uma "fortaleza inexpugnável", informou a imprensa estatal nesta segunda-feira (18).

Kim deu instruções ao Exército durante uma reunião celebrada no domingo.

Uma fotografia divulgada pela Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) mostra um encontro com oficiais que comandam as Forças Armadas, todos vestidos com uniformes de gala.

Kim "apresentou planos para (...) reforçar as unidades de linha de frente e outras unidades principais nos aspectos militares e técnicos como uma importante decisão para dissuadir a guerra de maneira mais completa", afirmou KCNA.

A nota da agência estatal também menciona que o líder norte-coreano pediu aos oficiais de todos os níveis do Exército que "continuem elevando sua consciência de classe e sua visão sobre o arqui-inimigo", em uma aparente referência à Coreia do Sul.

Kim citou o "fortalecimento das unidades de linha de frente na fronteira sul e a transformação da linha fronteiriça em uma fortaleza inexpugnável".

Os projetos para modernizar as Forças Armadas "devem ser acelerados para redefinir o conceito de operações em todas as esferas", acrescentou a nota.

As declarações aconteceram no momento em que uma equipe norte-coreana de futebol feminino chegava à Coreia do Sul no domingo para disputar as semifinais da Liga dos Campeões da Ásia. Esta é a primeira visita de uma equipe esportiva norte-coreana ao país vizinho em quase oito anos.

A visita acontece em um momento ruim das relações intercoreanas. Pyongyang não responde às ofertas de Seul para iniciar um diálogo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kjk/sst/cr/lb/gv/fp