Drone russo atingiu cargueiro chinês no Mar Negro, afirma Ucrânia

AFP
18/05/2026 06:02

Um drone russo atingiu um cargueiro chinês no Mar Negro durante a noite, anunciou à AFP um porta-voz da Marinha ucraniana, um dia antes da viagem do presidente russo Vladimir Putin a Pequim para se reunir com seu homólogo Xi Jinping.

A Ucrânia anuncia com frequência ataques russos contra embarcações civis nas imediações do porto de Odessa, um importante centro marítimo para as exportações agrícolas ucranianas. 

Mas o ataque desta segunda-feira (18) aconteceu na véspera da viagem de dois dias de Putin a Pequim, onde ele e Xi pretendem aprofundar os laços bilaterais entre as nações amigas.

"Drones atacaram Odessa (...) e um atingiu um navio de propriedade da China", afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em uma publicação na rede social X. 

"Os russos não tinham como não saber que navio estava no mar", acrescentou.

Um porta-voz da Marinha ucraniana disse à AFP que nenhum dos tripulantes — todos cidadãos chineses — ficou ferido e que o navio prosseguiu a viagem. 

"O navio estava entrando para receber a carga. Depois de ter sido atingido durante a noite por um Shahed, a tripulação cuidou das consequências. Felizmente, ninguém ficou ferido e o navio seguiu seu caminho para o porto de destino", declarou o porta-voz da Marinha, Dmitro Pletenchuk. 

A Marinha ucraniana identificou o navio como KSL Deyang e publicou uma foto que mostra parte do convés superior marcada pelo aparente impacto.

Zelensky afirmou que as forças russas atacaram a Ucrânia durante a noite com 524 drones e 22 mísseis, incluindo mísseis balísticos e de cruzeiro. 

A China já fez vários apelos a favor de negociações para acabar com o conflito. O país, no entanto, nunca condenou a Rússia por enviar tropas à Ucrânia em fevereiro de 2022 e se apresenta como uma parte neutra. 

A Turquia e a ONU atuaram como mediadores em 2022 de um acordo entre Kiev e Moscou para permitir as exportações de grãos ucranianos a partir do Mar Negro, um pacto que o Kremlin anulou quase um ano depois.

