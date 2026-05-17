Metropolitano se despede de Griezmann; Vini e Raphinha marcam em vitórias de Real e Barça

O ídolo do Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, disputou seus últimos minutos diante de sua torcida neste domingo (17), na vitória sobre o Girona (1 a 0), e recebeu uma emocionante homenagem no estádio Metropolitano, enquanto o atacante brasileiro Raphinha marcou duas vezes no triunfo do Barcelona sobre o Betis, em dia de despedida do polonês Robert Lewandowski.

Outro brasileiro, Vinícius Junior, garantiu a vitória por 1 a 0 do Real Madrid na visita ao Sevilla.

À beira das lágrimas ao chegar ao estádio, Griezmann, de 35 anos, se despediu de seus torcedores ao término de sua 500ª partida por LaLiga vestindo a camisa 'rojiblanca', e, muito provavelmente, de seu penúltimo jogo na Europa, antes de embarcar rumo a Orlando, nos Estados Unidos.

- Koke: "Meu irmão está indo embora" -

"Parece que sempre tenho que despedir das pessoas de quem gosto. Agora, meu irmão está indo embora. O maior artilheiro da história do Atlético de Madrid... Obrigado por alegrar os nossos dias. Nos momentos difíceis, o Antoine sempre assume a responsabilidade e coloca um sorriso em nossos rostos", comentou emocionado Koke, o capitão do 'Atleti'.

Em um discurso comovente, proferido do centro do gramado ao final da partida, Griezmann se dirigiu ao seu treinador: "Quero agradecer ao homem que mudou tudo aqui: Don Diego Pablo Simeone. Graças a você, pude me tornar campeão mundial (em 2018). Graças a você, pude me sentir o melhor jogador do mundo. Devo muito a você, e foi uma honra lutar por você em campo".

- Girona e Mallorca na zona de rebaixamento -

As nove partidas disputadas simultaneamente neste domingo pouco fizeram para dissipar as incertezas rumo à 38ª e última rodada, que será disputada no próximo fim de semana. Girona (18º) e Mallorca (19º) iniciarão essa rodada na zona de rebaixamento, próximos de se juntarem ao Oviedo (que perdeu por 1 a 0 em casa para o Alavés), na queda para a segunda divisão.

Na batalha pela permanência, a vitória do Levante por 2 a 0 sobre o Mallorca deixounuma situação extremamente delicada o time 'bermellón', de Martín Demichelis, restando apenas uma rodada para o fim do campeonato.

O Mallorca precisa derrotar o Oviedo no sábado e torcer por resultados favoráveis em outros jogos — exatamente o que o Girona precisa fazer contra o Elche — após a derrota da equipe catalã por 1 a 0 no Metropolitano, diante do Atlético de Madrid, em jogo decidido por um gol de Ademola Lookman.

No topo da tabela, o Villarreal foi derrotado por 2 a 0 em Vallecas pelo 'EuroRayo' que enfrentará o Crystal Palace na final da Conference League, o que significa que o 'Submarino Amarelo' disputará agora com o Atlético o terceiro lugar na classificação, na última rodada.

Dois clubes tradicionas que garantiram sua vaga na primeira divisão para a próxima temporada foram o Espanyol — após uma vitória por 2 a 1 sobre o Osasuna — e o Valencia, que venceu uma partida espetacular por 4 a 3 contra a Real Sociedad em San Sebastián.

Com a permanência assegurada a uma rodada do fim, os 'pericos* e 'che' podem até mesmo se classificar para a Conference League até o término da temporada.

- Vini e Raphinha brilham, Lewa se despede do Barça -

O Sevilla também garantiu sua permanência na elite, apesar da derrota sofrida diante do Real Madrid no qual o atacante francês Kylian Mbappé foi titular e atuou durante os 90 minutos, fato que ocorreu apesar da polêmica envolvendo seu treinador, Álvaro Arbeloa, na última quinta-feira.

O capitão da seleção francesa havia criticado a decisão de Arbeloa de deixá-lo no banco de reservas contra o já rebaixado Oviedo justamente quando ele se sentia apto a jogar. O astro alegou que seu técnico havia lhe dito que ele era "o quarto atacante na hierarquia do elenco, atrás de Gonzalo, Vinicius e Mastantuono". O treinador 'merengue' negou ter dado essa declaração alguns minutos depois.

Mbappé, o jogador mais decisivo do Real Madrid, com 41 gols em 42 partidas em todas as competições (sendo 24 deles no campeonato nacional), tem sido alvo de críticas por parte da imprensa espanhola e de uma parcela significativa da torcida do Real Madrid, que o reprovam devido a uma postura excessivamente individualista.

Neste domingo, ele deu a assistência para o gol de Vini, aos 14 minutos de jogo, no estádio Sánchez Pizjuán.

Na última partida da rodada, o recém-sagrado campeão Barcelona derrotou o Betis, equipe que se classificou para a Champions League como quinto colocado, por 3 a 1 em seu estádio, graças a dois gols do brasileiro Raphinha, que retornou após se recuperar de uma lesão.

No Camp Nou, outro ídolo também se despediu de seus torcedores: o polonês Robert Lewandowski.

Ao contrário de Griezmann, o ex-atacante do Bayern, de 37 anos, não especificou seu próximo destino, embora a imprensa catalã o coloque no Al-Hilal, da Arábia Saudita.

"Levarei o Barcelona em meu coração para sempre. Uma vez Culé, Culé para sempre. Visca el Barça!", declarou o atacante de 37 anos.

--- Resultados da 37ª rodada do Campeonato Espanhol:

Domingo, 17 de maio

Atlético de Madrid - Girona 1 - 0

Elche - Getafe 1 - 0

Real Oviedo - Alavés 0 - 1

Levante - Mallorca 2 - 0

Osasuna - Espanyol 1 - 2

Rayo Vallecano - Villarreal 2 - 0

Real Sociedad - Valencia 3 - 4

Athletic Bilbao - Celta Vigo 1 - 1

Sevilla - Real Madrid 0 - 1

Barcelona - Betis 3 - 1

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 94 37 31 1 5 94 33 61

2. Real Madrid 83 37 26 5 6 73 33 40

3. Villarreal 69 37 21 6 10 67 45 22

4. Atlético de Madrid 69 37 21 6 10 61 39 22

5. Betis 57 37 14 15 8 57 47 10

6. Celta Vigo 51 37 13 12 12 52 48 4

7. Getafe 48 37 14 6 17 31 38 -7

8. Rayo Vallecano 47 37 11 14 12 39 43 -4

9. Valencia 46 37 12 10 15 43 54 -11

10. Real Sociedad 45 37 11 12 14 58 60 -2

11. Espanyol 45 37 12 9 16 42 54 -12

12. Athletic Bilbao 45 37 13 6 18 41 54 -13

13. Sevilla 43 37 12 7 18 46 59 -13

14. Alavés 43 37 11 10 16 43 54 -11

15. Levante 42 37 11 9 17 46 59 -13

16. Osasuna 42 37 11 9 17 44 49 -5

17. Elche 42 37 10 12 15 48 56 -8

18. Girona 40 37 9 13 15 38 54 -16

19. Mallorca 39 37 10 9 18 44 57 -13

20. Real Oviedo 29 37 6 11 20 26 57 -31

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