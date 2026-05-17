PSG perde nos acréscimos para Paris FC (2-1) em seu último jogo antes da final da Champions

Em meio à euforia de receber o troféu do Campeonato Francês, mas ofuscado pela incerteza quanto à condição física de Ousmane Dembélé, que deixou a partida lesionado, o Paris Saint-Germain foi derrotado por 2 a 1 pelo Paris FC em seu último teste antes da final da Champions League, no dia 30 de maio, contra o Arsenal.

Sem nada em jogo em termos de classificação, a equipe de Luis Enrique sofreu sua sexta derrota na Ligue 1 na temporada, sucumbindo diante de seus vizinhos no estádio Jean-Bouin, localizado ao lado do Parque dos Príncipes. O mesmo Paris FC já havia eliminado o PSG nos 16 avos de final da Copa da França.

Após abrir o placar por meio de Bradley Barcola (50'), o PSG viu Alimamy Gory virar o jogo marcando duas vezes (76' e 90+4').

- "Contratura" de Dembélé -

Aos 27 minutos, seu grande destaque e vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, pediu para ser substituído devido a um desconforto físico.

De acordo com uma fonte próxima ao vestiário, o problema parece ser uma "contratura muscular", e o atacante francês teria sido substituído como medida de precaução. Ele deverá realizar exames nesta segunda-feira a fim de determinar a extensão exata de sua lesão.

Na 34ª e última rodada do campeonato francês, com poucas questões ainda a serem definidas, o Lyon (4º), após sofrer uma derrota contundente de 4 a 0 diante do Lens (2º), disputará a fase preliminar da Liga dos Campeões.

Enquanto isso, o Nice (16º) terá de lutar para manter sua permanência na elite em um confronto de ida e volta contra o Saint-Étienne, vencedor da repescagem da Ligue 2.

Já o Lille (3º) garantiu uma vaga direta na Liga dos Campeões, apesar de ter sofrido uma derrota por 2 a 0 para o Auxerre, resultado que permitiu a este último assegurar sua própria permanência na divisão graças aos três pontos conquistados.

E o Olympique de Marselha encerra sua campanha decepcionante na quinta colocação, com o consolo de se classificar para a Liga Europa da próxima temporada, após a vitória por 3 a 1 em casa sobre o Rennes.

- Monaco aguarda -

Outro grande do futebol francês, o Monaco, derrotado por 5 a 4 na visita ao Strasbourg, precisa aguardar uma vitória do Lens na final da Copa da França, contra o Nice, para garantir sua vaga na próxima Conference League, a terceira competição europeia em importância.

Sem nada em jogo no aspecto esportivo, a partida entre Nantes e Toulouse foi suspensa após torcedores do Nantes invadirem o gramado e lançarem sinalizadores.

O Nantes, que ocupa a 17ª colocação e já está rebaixado para a Ligue 2, e o Toulouse, 10º e sem mais objetivos na competição, empatavam em 0 a 0 aos 22 minutos de jogo, quando torcedores da Tribuna Loire invadiram o gramado do Stade de la Beaujoire, levando a árbitra Stéphanie Frappart a mandar os jogadores para os vestiários.

--- Resultados da 34ª rodada do Campeonato francês:

Domingo, 17 de maio

Nantes - Toulouse

Lorient - Le Havre 0 - 2

Nice - Metz 0 - 0

Brest - Angers 1 - 1

Olympique de Marselha - Rennes 3 - 1

Paris Football Club - PSG 2 - 1

Lille - Auxerre 0 - 2

Lyon - Lens 0 - 4

Strasbourg - Monaco 5 - 4

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 76 34 24 4 6 74 29 45

2. Lens 70 34 22 4 8 66 35 31

3. Lille 61 34 18 7 9 52 37 15

4. Lyon 60 34 18 6 10 53 40 13

5. Olympique de Marselha 59 34 18 5 11 63 45 18

6. Rennes 59 34 17 8 9 59 50 9

7. Monaco 54 34 16 6 12 60 54 6

8. Strasbourg 53 34 15 8 11 58 47 11

9. Lorient 45 34 11 12 11 48 51 -3

10. Toulouse 44 33 12 8 13 47 46 1

11. Paris Football Club 44 34 11 11 12 47 50 -3

12. Brest 39 34 10 9 15 43 55 -12

13. Angers 36 34 9 9 16 29 48 -19

14. Le Havre 35 34 7 14 13 32 44 -12

15. Auxerre 34 34 8 10 16 34 44 -10

16. Nice 32 34 7 11 16 37 60 -23

17. Nantes 23 33 5 8 20 29 52 -23

18. Metz 17 34 3 8 23 32 76 -44

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