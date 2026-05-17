Pelo menos 10 civis mortos no Mali em ataques com drones do Exército

Pelo menos 10 civis, em sua maioria jovens que se preparavam para celebrar um casamento, morreram no Mali neste domingo (17) em ataques com drones realizados pelo Exército, segundo fontes locais e de segurança consultadas pela AFP.

Os ataques na localidade de Téné, na região de San (centro), ocorrem semanas depois de uma ofensiva sem precedentes, nos dias 25 e 26 de abril, por parte de jihadistas do Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos (JNIM, na sigla em árabe e francês), aliado da Al-Qaeda, e da Frente de Libertação de Azawad (ALF, na sigla em inglês), majoritariamente tuaregue.

"Dez dos nossos filhos morreram por disparos de origem desconhecida", declarou à AFP um morador local sob condição de anonimato.

"O que deveria ser um momento de alegria na aldeia transformou-se em uma imensa tristeza”, lamentou.

Uma fonte de segurança que pediu anonimato confirmou os ataques. "A tragédia ocorreu quando os moradores se preparavam para a segunda edição desse casamento coletivo tradicional, um importante evento cultural para essa comunidade", declarou à AFP.

Segundo ele, os ataques tiveram como alvo "uma procissão de várias motocicletas que viajavam juntas". "Isso foi, sem dúvida, o que chamou a atenção dos drones", acrescentou.

Um funcionário local confirmou à AFP que houve cerca de dez mortos. "Os drones mataram pelo menos dez civis. É uma verdadeira tragédia", declarou.

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