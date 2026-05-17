Dembélé deixa campo com desconforto a duas semanas da final da Champions League

O atacante do PSG, Ousmane Dembélé, deixou o campo aos 27 minutos da partida contra o Paris FC neste domingo (17), pela última rodada da Ligue 1, apenas duas semanas antes da final da Champions League contra o Arsenal.

Sentindo um desconforto, o vencedor da Bola de Ouro foi substituído por Gonçalo Ramos (27') e seguiu diretamente para o vestiário no Estádio Jean-Bouin.

Ele solicitou a substituição durante uma paralisação do jogo, embora nenhum sinal de lesão tivesse sido aparente antes daquele momento.

De acordo com uma fonte próxima ao vestiário, o problema parece ser uma "contratura muscular", e o atacante francês teria sido substituído como medida de precaução.

Ele deverá realizar exames nesta segunda-feira a fim de determinar a extensão exata de sua lesão.

O jogador, que frequentemente tem sido prejudicado por pequenos problemas musculares na coxa, não parecia mancar ao deixar o campo.

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