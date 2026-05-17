Canadense que viajou no MV Hondius testa positivo para hantavírus

Um caso suspeito de contágio por hantavírus foi confirmado como positivo no Canadá em uma pessoa que viajou no navio MV Hondius, anunciou neste domingo (17) a agência de saúde pública do país.

O paciente foi hospitalizado na quinta-feira na província de Colúmbia Britânica (oeste), juntamente com seu cônjuge, também passageiro do Hondius, que por sua vez testou negativo, segundo um comunicado.

"Até o momento, nenhum outro caso foi identificado", de acordo com a mesma fonte.

"O risco geral para a população canadense relacionado ao surto de hantavírus nos Andes, associado ao cruzeiro MV Hondius, continua baixo por enquanto", enfatizou a agência.

A cepa andina do hantavírus é a única conhecida que pode se espalhar entre pessoas.

Quatro canadenses estavam a bordo do navio afetado por um foco de hantavírus, que zarpou da Argentina em 1º de abril para uma travessia pelo oceano Atlântico com 88 passageiros e 61 tripulantes.

Em nível mundial, o número de mortos chega a três.

Atualmente não existe vacina nem tratamento específico para o hantavírus, uma doença rara transmitida por roedores. Autoridades de saúde asseguram que o risco é baixo e rejeitam qualquer comparação com a pandemia de covid-19.

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