Neymar é substituído por engano em derrota do Santos na véspera da convocação para Copa

Apenas algumas horas antes do anúncio da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, um erro de arbitragem resultou na saída de Neymar de campo neste domingo (17), um momento em que o craque se mostrou visivelmente irritado, em meio a protestos tanto do jogador quanto de seu time, o Santos, que sofreu uma derrota por 3 a 0 em casa para o Coritiba, pela 16ª rodada do Brasileirão.

O técnico da Seleção, o italiano Carlo Ancelotti, deve anunciar nesta segunda-feira a lista final de 26 jogadores convocados para o Mundial da América do Norte e Neymar continua sendo a grande incógnita.

Em meio a essa expectativa crescente, o camisa 10 do Peixe não conseguiu conter as lágrimas neste domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo, ao se posicionar entre os titulares, visivelmente comovido enquanto ouvia o Hino Nacional, pouco antes do pontapé inicial.

Sua saída controversa ocorreu aos 20 minutos do segundo tempo, com o placar já marcando 3 a 0 a favor do Coritiba, graças aos gols de Breno, aos 5 e 20 minutos, e de Josué, de pênalti, aos 39.

Com um resultado que, mais uma vez, deixa o Santos à beira da zona de rebaixamento, e com a rodada ainda não totalmente concluída, o técnico Cuca decidiu promover a entrada de Robinho Jr., filho do ex-jogador da seleção brasileira Robinho.

O quarto árbitro levantou a placa de substituição exibindo o número 10 de Neymar e o número 7 de Robinho Jr. Porém, segundo os protestos apresentados pelo Santos, Cuca havia solicitado, na verdade, a substituição do camisa 31, Gonzalo Escobar.

Enquanto isso, o atacante de 34 anos estava fora de campo, recebendo atendimento médico.

Embora Neymar tenha protestado veementemente junto à arbitragem, chegando até a exibir para as câmeras de TV uma cédula mostrando que o técnico havia solicitado a substituição de Escobar (camisa 31), Robinho já havia entrado em campo, e a substituição não pôde ser revertida.

Maior artilheiro da história da Seleção, com 79 gols, o ex-astro do Barcelona e do Paris Saint-Germain ainda não foi convocado durante o ciclo de Ancelotti.

Afetado por lesões recorrentes, ele disputou a última de suas 128 partidas com a camisa do Brasil em outubro de 2023.

A Copa do Mundo será realizada entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti.

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