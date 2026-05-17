Após problema técnico, Verstappen deixa vitória escapar nas 24 Horas de Nurburgring
compartilheSIGA
O tetracampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, não conseguiu conquistar sua primeira vitória em corridas de endurance na categoria GT após ser forçado a abandonar a prova devido a uma falha mecânica em seu Mercedes-AMG durante as 24 Horas de Nurburgring, na Alemanha, neste domingo (17).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O holandês de 28 anos, que enfrenta um início de temporada difícil com sua equipe de F1, a Red Bull, e chegou até a ameaçar abandonar a principal categoria do automobilismo, tem frequentado cada vez mais as corridas de endurance ao volante de carros GT3 (uma categoria derivada dos carros de turismo).
No entanto, após 21 horas de uma corrida que teve início na tarde de sábado, o Mercedes-AMG nº 3, que liderava o pelotão e que Verstappen dividia com o espanhol Daniel Juncadella, o francês Jules Gounon e o austríaco Lucas Auer, foi forçado a entrar nos boxes devido a ruídos e vibrações incomuns.
A vitória ficou com o Mercedes nº 80, pilotado por Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller e Luca Stolz.
Ao ser questionado pelos jornalistas presentes, Verstappen afirmou que tentaria competir novamente na GT3 na Alemanha.
O holandês ocupa atualmente a sétima posição na classificação provisória do Mundial de pilotos da F1 após quatro Grandes Prêmios nesta temporada, na qual ele tem protestado incessantemente contra os novos regulamentos técnicos referentes aos motores elétricos e a combustão, que revolucionaram a maneira como os pilotos abordam tanto a classificação quanto as corridas.
Verstappen chegou até a ameaçar, por diversas vezes, abandonar a F1 para se dedicar à família e às corridas de endurance, embora seu contrato com a Red Bull só expire no final de 2028.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
nr/cpb/iga/pm/aam