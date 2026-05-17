OMS declara emergência internacional após surto de ebola na República Democrática do Congo
compartilheSIGA
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Após mais de 80 mortes, a Organização Mundial da Saúde declarou estado de emergência internacional neste domingo devido a um surto de ebola na República Democrática do Congo. O país confirmou um primeiro caso em Goma, cidade controlada por uma milícia apoiada por Ruanda.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO