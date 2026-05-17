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OMS declara emergência internacional após surto de ebola na República Democrática do Congo

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Blaise Basabose
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Blaise Basabose
Repórter
17/05/2026 15:03

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Após mais de 80 mortes, a Organização Mundial da Saúde declarou estado de emergência internacional neste domingo devido a um surto de ebola na República Democrática do Congo. O país confirmou um primeiro caso em Goma, cidade controlada por uma milícia apoiada por Ruanda.

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