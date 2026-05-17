Trump adverte que 'não vai sobrar nada' do Irã se país não aceitar acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu neste domingo que "não vai sobrar nada" do Irã se Teerã não concordar rapidamente com um acordo de paz.

"Para o Irã, o relógio está correndo, e é melhor que eles se movimentem, RÁPIDO, ou não vai sobrar nada deles", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"O TEMPO É ESSENCIAL!", acrescentou.

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