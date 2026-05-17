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Elversberg faz história ao conquistar acesso à Bundesliga pela primeira vez

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Repórter
17/05/2026 13:52

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O Elversberg, clube da pequena cidade de mesmo nome, no sudoeste da Alemanha, fez história neste domingo (17) ao conquistar o acesso à Bundesliga pela primeira vez, após uma vitória por 3 a 0 sobre o Münster. 

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Com 62 pontos, o Elversberg termina na segunda colocação da segunda divisão alemã, logo atrás do Schalke 04, que já havia garantido seu retorno à elite há duas semanas. 

A pequena cidade de Spiesen-Elversberg tem uma população de 12.800 habitantes, o que a torna o menor município na história da Bundesliga. O recorde anterior pertencia ao Unterhaching — localizado na periferia sul de Munique — que contava com uma população de 22.000 habitantes quando seu clube disputou a Bundesliga no início dos anos 2000. 

O Elversberg, que ainda disputava a quarta divisão na temporada 2020/21, esteve muito perto de conquistar o acesso à Bundesliga na temporada passada, mas acabou sendo derrotado na repescagem de acesso pelo Heidenheim (4 a 3 no placar agregado, somando os jogos de ida e volta). 

O estádio do Elversberg, que passa atualmente por reformas, tem capacidade para 9.300 espectadores e a a previsão é de que sua capacidade seja ampliada para 15.000 lugares até janeiro de 2027. 

Ao terminar em terceiro lugar na classificação, o Paderborn enfrentará o Wolfsburg na repescagem de acesso, com o jogo de ida marcado para quinta-feira, em Wolfsburg.

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tba/iga/pm/aam

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