Manuel Neuer sofre nova lesão muscular

AFP
17/05/2026 13:42

O goleiro e capitão do Bayern de Munique, Manuel Neuer, sofreu uma nova lesão muscular na panturrilha, a menos de uma semana de o clube bávaro disputar a final da Copa da Alemanha contra o Stuttgart, conforme anunciou o próprio clube. 

O Bayern, perto de conquistar a 14ª 'dupla coroa' nacional de sua história no próximo sábado, não especificou um prazo de recuperação para seu veterano goleiro de 40 anos. 

Neuer, que justamente nesta semana renovou seu contrato até junho de 2027, foi substituído no segundo tempo da partida de sábado contra o Colônia, válida pela última rodada da temporada da Bundesliga, após sentir dores na panturrilha esquerda. 

Este é o terceiro problema muscular — envolvendo, em todas as ocasiões, a panturrilha esquerda — sofrido por Neuer nas últimas semanas. 

Isso torna cada vez mais difícil o retorno de Neuer à seleção alemã para a Copa do Mundo na América do Norte, algo que muitos em seu país vinham pedindo, apesar de o goleiro ter se aposentado da seleção após a Eurocopa de 2024. 

Segundo a imprensa alemã, o goleiro - peça fundamental na conquista da Copa do Mundo de 2014 — está incluído na lista preliminar de 55 jogadores enviada pela Federação Alemã de Futebol à Fifa. É a partir dessa lista que será definida a convocação final para a Copa do Mundo, que terá início em 11 de junho, no México. 

O técnico Julian Nagelsmann fará o anúncio da lista final de convocados na quinta-feira, em Frankfurt.

