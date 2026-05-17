Guillaume Canet e Marion Cotillard aprendem espanhol para filme sobre seita

O ator e diretor Guillaume Canet dirige Marion Cotillard em "Karma", sobre uma mulher que foi vítima de uma seita, um filme apresentado em Cannes e ambientado parcialmente na Espanha, o que motivou as duas estrelas francesas a aprender espanhol.

"Karma" começa em um vilarejo no norte da Espanha, onde Jeanne (Marion Cotillard) tenta recomeçar do zero com Daniel (Leonardo Sbaraglia).

Mas, após o desaparecimento de uma criança, a polícia espanhola desconfia da mulher instável. Ela foge então para a França, para a comunidade onde cresceu e onde foi vítima de uma seita.

Para rodar o filme, que Canet escreveu para sua ex-companheira Cotillard, as duas estrelas francesas aprenderam a falar espanhol.

"Sonhava em falar (espanhol). Falo um pouquinho", disse Cotillard durante a entrevista coletiva .

"É muito agradável atuar em uma língua estrangeira. Na realidade, isso não complica as coisas [...] Pode até facilitar entrar em um personagem", explicou a atriz vencedora do Oscar.

Canet, por sua vez, disse que "o espanhol era também uma espécie de homenagem ao sangue", em referência às origens ibéricas de sua família materna.

"Mas eu me sentia muito frustrado. E desde então estou aprendendo espanhol e gostaria de, um dia, poder falar muito melhor", acrescentou.

A atriz que interpretou Edith Piaf em "Piaf – Um Hino ao Amor" escolhe seus papéis com cuidado: "Guillaume escreveu para mim", confessou a atriz, que no ano passado anunciou a separação do diretor após quase duas décadas de vida em comum.

Os dois já trabalharam juntos em várias ocasiões, de "Amor ou Consequência" (2003) até "Astérix & Obélix - O Império do Meio" (2023).

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