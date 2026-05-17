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Voo Austrália-EUA desviado após homem morder integrante da tripulação

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AFP
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Repórter
17/05/2026 11:33

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A companhia aérea australiana Qantas foi obrigada a desviar um voo com destino aos Estados Unidos depois que um passageiro mordeu uma integrante da tripulação.

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O voo procedente de Melbourne seguia para Dallas na sexta-feira quando foi obrigado a fazer uma escala em Papeete, capital da Polinésia Francesa, devido ao incidente.

O homem foi contido por outros passageiros. A imprensa australiana informou que ele mordeu um membro da equipe da Qantas.

Ao desembarcar, o homem foi recebido pelas autoridades locais e informado de que foi banido de todos os voos da Qantas.

"A segurança dos nossos clientes e da nossa tripulação é a nossa prioridade número um e temos tolerância zero para comportamentos perturbadores ou ameaçadores em nossos voos", disse um porta-voz da Qantas à AFP.

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oho/abs/cr/lb/fp

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