Voo Austrália-EUA desviado após homem morder integrante da tripulação
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A companhia aérea australiana Qantas foi obrigada a desviar um voo com destino aos Estados Unidos depois que um passageiro mordeu uma integrante da tripulação.
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O voo procedente de Melbourne seguia para Dallas na sexta-feira quando foi obrigado a fazer uma escala em Papeete, capital da Polinésia Francesa, devido ao incidente.
O homem foi contido por outros passageiros. A imprensa australiana informou que ele mordeu um membro da equipe da Qantas.
Ao desembarcar, o homem foi recebido pelas autoridades locais e informado de que foi banido de todos os voos da Qantas.
"A segurança dos nossos clientes e da nossa tripulação é a nossa prioridade número um e temos tolerância zero para comportamentos perturbadores ou ameaçadores em nossos voos", disse um porta-voz da Qantas à AFP.
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