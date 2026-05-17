Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente de Taiwan diz que vendas de armas americanas são cruciais para a paz regional

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/05/2026 10:57

compartilhe

SIGA

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, afirmou neste domingo (17) que as vendas de armas dos Estados Unidos e a cooperação na área de segurança com a ilha, governada por um regime democrático, constituem "elementos-chave" para a paz regional. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"As vendas constantes de armas dos Estados Unidos para Taiwan e o fortalecimento da cooperação de segurança entre Taiwan e os Estados Unidos não são apenas necessários, mas também elementos-chave para a manutenção da paz e da estabilidade regionais", afirmou Lai em um comunicado publicado no Facebook.

Taiwan depende em grande medida da ajuda em segurança fornecida pelos Estados Unidos para dissuadir a China de cumprir sua ameaça de anexar a ilha pela força.

Em sua publicação no Facebook, Lai insistiu que Taiwan está no "núcleo dos interesses mundiais" e que "a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan nunca serão sacrificadas ou negociadas". 

Lai fez as declarações poucos dias após o presidente americano, Donald Trump, ter afirmado que a continuidade das vendas de armas para Taiwan "depende da China" e que estas constituem "uma ótima moeda de negociação para nós (Estados Unidos)".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

joy/amj/ane/jvb/an/fp

Tópicos relacionados:

armamento china defesa diplomacia eua taiwan

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay