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Bardem denuncia comportamento masculino 'tóxico' de Trump, Putin e Netanyahu

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Repórter
17/05/2026 09:46

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O ator espanhol Javier Bardem criticou neste domingo (17), em Cannes, o "comportamento masculino tóxico que está causando milhares de mortes", citando Donald Trump, Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu.

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Bardem, conhecido por defender a causa palestina, falou sobre o machismo e os feminicídios em países como a Espanha, quando destacou que a atitude se estende a Trump, Putin e Netanyahu.

"Estamos matando mulheres porque alguns homens acreditam que elas são deles, que lhes pertencem. E esse problema também diz respeito ao senhor Trump, ao senhor Putin e ao senhor Netanyahu", afirmou o ator em referência aos líderes dos Estados Unidos, da Rússia e de Israel.

"Os chefões dizendo: 'meu pau é maior que o seu e vou te bombardear até te destruir'", acrescentou. É um "comportamento masculino tóxico que está causando milhares de mortes".

Bardem é uma das estrelas de cinema mais críticas em relação à guerra de Israel em Gaza desde 2023, que provocou mais de 72.000 mortos, segundo o Ministério da Saúde do território palestino.

"Um 'genocídio' continua sendo cometido", insistiu o ator. "É um fato. Você pode tentar justificá-lo, explicá-lo, mas é um fato. Se você o justifica com seu silêncio ou com seu apoio, você é pró-genocídio".

O ator de 57 anos protagoniza "El ser querido", de Rodrigo Sorogoyen, um dos três filmes espanhóis na disputa pela Palma de Ouro.

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es/pb/fp

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