AIEA expressa preocupação com ataque perto de central nuclear nos Emirados

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, expressou "profunda preocupação" após um ataque com drone nas imediações da central nuclear de Barakah, nos Emirados Árabes Unidos, em uma mensagem publicada na rede social X.

"Qualquer atividade militar que ameace a segurança nuclear é inaceitável", acrescentou o diretor da agência da ONU, que afirmou ter sido informado pelos Emirados de que "os níveis de radiação na central nuclear de Barakah continuam normais e não foram registradas vítimas".

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