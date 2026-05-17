Imprensa iraniana diz que Washington não fez 'concessão' em resposta à proposta de Teerã

O governo dos Estados Unidos não fez concessões concretas em sua resposta à proposta do Irã para acabar com a guerra, afirmou a imprensa iraniana neste domingo (17).

A agência de notícias Fars destacou que Washington apresentou uma lista de cinco pontos que incluía a exigência de que o Irã mantenha apenas uma instalação nuclear em funcionamento e transfira sua reserva de urânio altamente enriquecido para os Estados Unidos.

Por sua vez, a agência de notícias Mehr afirmou: "Os Estados Unidos, sem fazer concessões tangíveis, pretendem obter concessões que não conseguiram alcançar durante a guerra, o que levará a um impasse nas negociações".

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