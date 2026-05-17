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Dupla nepalesa bate recorde no Everest

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Repórter
17/05/2026 08:48

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Kami Rita Sherpa, alpinista nepalês conhecido como "o homem do Everest", bateu um novo recorde ao escalar o Everest pela 32ª vez, enquanto Lhakpa Sherpa superou a própria marca entre as mulheres com a 11ª ascensão na maior montanha do planeta.

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"É um novo marco na história do alpinismo no Nepal", declarou à AFP Himal Gautam, porta-voz do Ministério do Turismo nepalês. 

Kami Rita Sherpa, 56 anos, alcançou o topo do Everest, de 8.849 metros de altura, pela primeira vez em 1994, quando trabalhava para uma expedição comercial. Desde então, ele repetiu a façanha quase todos os anos, guiando clientes. 

Lhakpa Sherpa, 52 anos, conhecida como "a rainha da montanha", tornou-se, no ano 2000, a primeira mulher nepalesa a alcançar com sucesso o topo e descer da maior montanha do mundo.

"Os recordes deles motivam outros alpinistas", acrescentou Himal Gautam.

O entusiasmo pelo alpinismo transformou a modalidade em uma atividade lucrativa desde a primeira ascensão ao topo do Everest, em 1953, por Edmund Hillary e Tenzing Norgay Sherpa. 

O Nepal emitiu, na atual temporada, um número recorde de 492 permissões para escalar o Everest. 

As autoridades montaram uma verdadeira cidade de barracas aos pés da montanha para os alpinistas e o pessoal de apoio.

Como a maioria dos alpinistas escala com a ajuda de pelo menos um guia nepalês, quase mil pessoas devem tentar alcançar o topo do Everest nos próximos dias. 

O número elevado de alpinistas provoca o temor de uma superlotação, em particular quando as más condições meteorológicas reduzem o período propício para a escalada.

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aoj/pjm/ane/vgu/lth/erl/pb

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