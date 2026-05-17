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Ataque com drone perto de central nuclear dos Emirados provoca incêndio

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Repórter
17/05/2026 08:14

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Um ataque de drone nas imediações da usina nuclear de Barakah, nos Emirados Árabes Unidos, provocou um incêndio, mas não deixou feridos, nem provocou o aumento da radioatividade, anunciaram as autoridades de Abu Dhabi neste domingo (17). 

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As autoridades "atuaram após um incêndio registrado em um gerador de energia elétrica localizado fora do perímetro interno da usina nuclear de Barakah (...) como resultado de um ataque de drone", informou o governo de Abu Dhabi nas redes sociais.

"Não há relatos de feridos e não foi observado nenhum impacto nos níveis de segurança radiológica", acrescentou.

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bur-sar/tq/erl/pb/fp

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