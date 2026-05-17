Principal negociador iraniano nomeado para supervisionar relações com a China
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O presidente do Parlamento iraniano e principal negociador com os Estados Unidos, Mohammad Bagher Ghalibaf, foi designado para supervisionar as relações com a China, informou a imprensa estatal neste domingo.
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"Mohammad Bagher Ghalibaf foi nomeado recentemente como representante especial da República Islâmica do Irã para assuntos relacionados com a China", informou a agência Tasnim.
Segundo a agência, ele será responsável por "coordenar diversas áreas das relações entre o Irã e a China".
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