Principal negociador iraniano nomeado para supervisionar relações com a China

O presidente do Parlamento iraniano e principal negociador com os Estados Unidos, Mohammad Bagher Ghalibaf, foi designado para supervisionar as relações com a China, informou a imprensa estatal neste domingo.

"Mohammad Bagher Ghalibaf foi nomeado recentemente como representante especial da República Islâmica do Irã para assuntos relacionados com a China", informou a agência Tasnim.

Segundo a agência, ele será responsável por "coordenar diversas áreas das relações entre o Irã e a China".

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