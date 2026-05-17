Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Principal negociador iraniano nomeado para supervisionar relações com a China

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/05/2026 08:14

compartilhe

SIGA

O presidente do Parlamento iraniano e principal negociador com os Estados Unidos, Mohammad Bagher Ghalibaf, foi designado para supervisionar as relações com a China, informou a imprensa estatal neste domingo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Mohammad Bagher Ghalibaf foi nomeado recentemente como representante especial da República Islâmica do Irã para assuntos relacionados com a China", informou a agência Tasnim. 

Segundo a agência, ele será responsável por "coordenar diversas áreas das relações entre o Irã e a China". 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ap-mz/jsa/erl/pb/fp

Tópicos relacionados:

china diplomacia eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay