Búlgara Dara vence Eurovision ao som de 'Bangaranga'
compartilheSIGA
A cantora búlgara Dara venceu a 70ª edição do Eurovision em Viena com a contagiante canção "Bangaranga", dando ao seu país a primeira vitória, à frente de Israel, cuja presença suscitou boicotes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A Romênia terminou em terceiro lugar, à frente das principais apostas Finlândia e Austrália.
A cantora pop Darina Yotova, conhecida como Dara, não figurava entre as favoritas no início da semana do Eurovision.
No entanto, a artista de 27 anos ganhou força após uma sólida atuação nas semifinais, com suas elaboradas coreografias de dança. Dara conquistou tanto os jurados nacionais quanto o público internacional com um hino à festa e à emancipação.
"Bangaranga é um sentimento que todo mundo carrega dentro de si", disse Dara no domingo. O título de sua canção, em dialeto jamaicano, significa "rebelião". Todo o público que foi ao estádio Wiener Stadthalle, na capital austríaca, dançou em uníssono com a coreografia.
"Meu trabalho é estar no palco, abrir meu coração e brilhar com todo o meu esplendor. Os resultados são decididos pelas pessoas, não por mim, mas isso me deixa tão feliz", declarou durante a longa contagem de pontos.
Seu país, que não havia participado do Eurovision nos últimos três anos por razões financeiras, receberá toda a Europa graças a ela no ano que vem.
Dara, nascida em 9 de setembro de 1998 em Varna, na costa do Mar Negro, começou a praticar canto folclórico aos 7 anos, antes de se dedicar à música pop.
Formada pela Escola Nacional Búlgara de Artes, ela se tornou conhecida do grande público graças à sua participação no programa X Factor Bulgária em 2015.
- Ausentes do festival -
Cerca de 10.000 fãs lotaram o Wiener Stadthalle para assistir à final do Eurovision neste sábado, em uma edição marcada por um boicote histórico a Israel.
Eslovênia, Espanha, Irlanda, Islândia e Países Baixos estiveram ausentes este ano do festival europeu da canção, em protesto contra a participação do país criticado pela guerra em Gaza.
Tudo indicava que Noam Bettan venceria o concurso para Israel com sua música "Michelle", após obter uma pontuação elevada na votação do público de toda a Europa. Mas os 343 pontos do artista israelense o deixaram muito atrás dos 516 de Dara.
O público, que havia vaiado o anúncio dos resultados de Israel, ovacionou a vencedora.
Mais cedo, neste sábado, centenas de manifestantes pró-palestinos marcharam entoando palavras de ordem como "boicote ao Eurovision" e carregando cartazes com o pedido: "Não celebrem o genocídio".
"Me parece lamentável que demos palco a um genocídio", declarou à AFP Juli Pfefferkorn, estudante de 17 anos que viajou a Viena desde o outro lado da Áustria para manifestar seu descontentamento.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-bg/oaa/bfi/gmo/arm/erl/jvb/mab/ad/gv/cr/lb/jc