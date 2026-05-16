Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Passageira do Hondius testa 'possivelmente positivo' no Canadá

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/05/2026 20:43

compartilhe

SIGA

Uma passageira do cruzeiro MV Hondius colocada em quarentena no Canadá testou "possivelmente positivo" para hantavírus e foi hospitalizada, anunciou neste sábado a agência de saúde pública do Canadá. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Uma das quatro pessoas de alto risco que haviam sido colocadas em quarentena e estavam sendo monitoradas por possíveis sintomas teve um resultado presumivelmente positivo para o hantavírus dos Andes", disse a agência em comunicado, citando as autoridades da província de Colúmbia Britânica. 

A mulher foi hospitalizada na quinta-feira "junto com seu companheiro, que também apresenta sintomas leves", de acordo com a mesma fonte, que especificou que o cônjuge também era passageiro do Hondius. 

"Eles permanecerão em quarentena no hospital", indicou o comunicado. 

Uma terceira pessoa que também estava em quarentena foi hospitalizada para realizar novos exames. Os resultados dos testes são esperados nos próximos dois dias. 

"O risco para a população em geral no Canadá relacionado ao surto de hantavírus Andes associado ao cruzeiro MV Hondius permanece baixo até o momento", enfatizou a agência. 

Havia quatro canadenses no navio. O total de passageiros era de 88 e 61 tripulantes. Em nível mundial, o balanço é de três mortos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bar/roc/lb/gv/jc

Tópicos relacionados:

animais canada saude turismo virus

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay