Luis Suárez encerra Campeonato Português com mais um gol na vitória do Sporting

AFP
16/05/2026 19:55

Com o Porto já campeão, o Sporting (2º colocado) encerrou a temporada do Campeonato Português neste sábado (16) vencendo por 3 a 0 o Gil Vicente, com mais um gol do atacante colombiano Luis Suárez.

Com este gol marcado no estádio José Alvalade, na capital, o jogador da seleção da Colômbia termina a temporada como artilheiro da liga portuguesa, com 28 gols, seis a mais do que seu principal concorrente, o atacante grego Vangelis Pavlidis, do Benfica.

--- Resultados da 34ª rodada do Campeonato Português:

Sábado, 16 de maio

Moreirense - AVS 0 - 0

Porto - Santa Clara 1 - 0

Arouca - Tondela 3 - 1

Braga - Estrela da Amadora 2 - 2

Casa Pia - Rio Ave 1 - 1

Nacional - Vitoria de Guimarães 2 - 0

Sporting - Gil Vicente 3 - 0

FC Famalicão - FC Alverca 1 - 0

Estoril - Benfica 1 - 3

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Porto 88 34 28 4 2 66 18 48

2. Sporting 82 34 25 7 2 89 24 65

3. Benfica 80 34 23 11 0 74 25 49

4. Braga 59 34 16 11 7 64 36 28

5. FC Famalicão 56 34 15 11 8 42 29 13

6. Gil Vicente 50 34 13 11 10 47 38 9

7. Moreirense 43 34 12 7 15 37 49 -12

8. Arouca 42 34 12 6 16 47 64 -17

9. Vitoria de Guimarães 42 34 12 6 16 39 51 -12

10. Estoril 39 34 10 9 15 54 57 -3

11. FC Alverca 39 34 10 9 15 35 52 -17

12. Rio Ave 36 34 8 12 14 35 57 -22

13. Santa Clara 36 34 9 9 16 32 41 -9

14. Nacional 34 34 9 7 18 37 45 -8

15. Estrela da Amadora 30 34 6 12 16 38 56 -18

16. Casa Pia 30 34 6 12 16 31 57 -26

17. Tondela 28 34 6 10 18 27 55 -28

18. AVS 21 34 3 12 19 27 67 -40

