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Morre Felicien Kabuga, acusado pelo genocídio de 1994 em Ruanda

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Repórter
16/05/2026 17:57

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O empresário ruandês Felicien Kabuga, acusado de crimes contra a humanidade por sua suposta implicação no genocídio de 1994 em Ruanda, morreu neste sábado (16) nos Países Baixos, informou o Tribunal Internacional de Haia, onde havia sido julgado. 

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Kabuga, que tinha mais de 90 anos, morreu durante a manhã em um hospital da capital holandesa, indicou o Mecanismo Residual Internacional para os Tribunais Penais, órgão judicial da ONU, em um comunicado. 

A presidente do tribunal, Graciela Gatti Santana, ordenou uma investigação sobre as circunstâncias de sua morte. 

Durante muito tempo um dos foragidos mais procurados do mundo, Kabuga era apontado como o financiador do massacre de cerca de 800.000 tutsis pelas mãos dos hutus em Ruanda, entre abril e junho de 1994. 

Ele foi detido em Paris em 2020 e transferido para Haia, onde seu julgamento começou dois anos depois. Ele havia sido indiciado por genocídio, conspiração para cometer genocídio, incitação ao genocídio, bem como por crimes contra a humanidade. 

Os promotores acusaram Kabuga, outrora um dos homens mais ricos de Ruanda, de ter financiado a Radio-Television Libre des Mille Collines (RTLM), que incitava os hutus a matar tutsis a golpes de facão. Kabuga se declarou inocente. 

Em 2023, os juízes suspenderam o julgamento, após o considerarem "inapto a participar" do processo. 

No entanto, ele continuou detido à espera de liberdade provisória. No momento de sua morte, aguardava ser transferido para um país disposto a recebê-lo.

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ric/cn/bfi/jvb/ad/jc

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