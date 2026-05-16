Parlamentar confirma sequestro de 42 estudantes no nordeste da Nigéria

AFP
16/05/2026 16:57

Um parlamentar da Nigéria confirmou neste sábado (16) o sequestro de dezenas de crianças — 42, segundo a sua contagem — ocorrido no dia anterior no nordeste do país, epicentro de uma insurgência jihadista. 

Na sexta-feira, moradores e pais de alunos da cidade de Mussa, no estado de Borno, haviam informado sobre o sequestro de entre 35 e 43 menores por supostos jihadistas durante o ataque a uma escola. 

O senador Mohammed Ali Ndume, do estado de Borno, declarou à AFP que, segundo a contagem de autoridades locais de Mussa, 42 pessoas foram sequestradas. 

Um morador chamado Bukar Buba afirmou que a comunidade se reuniu no sábado e constatou que "48 crianças haviam sido sequestradas". 

O ataque de sexta-feira ocorreu pouco depois de soldados do exército abandonarem a cidade, explicou Buba, cuja filha e sobrinha estão entre as pessoas sequestradas. 

Segundo ele, o exército passou a noite vasculhando os arredores em busca dos estudantes, mas não conseguiu encontrar "nem uma única criança". 

O sequestro não foi reivindicado, mas os grupos jihadistas Boko Haram e seu rival Estado Islâmico na África Ocidental estão ativos na região.

