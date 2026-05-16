Veículos de mídia apontam Xabi Alonso como próximo técnico do Chelsea

O Chelsea, atualmente em busca de um novo treinador, teria chegado a um acordo com o espanhol Xabi Alonso para um contrato de quatro anos, anunciaram neste sábado (14) diversos veículos da imprensa britânica, incluindo a Sky Sports e a BBC.

Os 'Blues' demitiram o técnico italiano Enzo Maresca no início de janeiro, seguido pelo inglês Liam Rosenior em abril. Em ambas as ocasiões, recorreram a Calum McFarlane para assumir o comando de forma interina.

O ex-treinador da equipe sub-21 comandará o time do oeste de Londres até o final da temporada, antes de passar o bastão.

Xabi Alonso, de 44 anos, está sem clube desde que foi demitido pelo Real Madrid em janeiro, apenas oito meses após sua chegada ao gigante da capital espanhola.

De acordo com a imprensa, o Chelsea poderá anunciar oficialmente a contratação do ex-meio-campista basco, em um vínculo válido até 2030, nas próximas horas.

Esta publicação surge após a final da Copa da Inglaterra (FA Cup), perdida por 1 a 0 para o Manchester City neste sábado, e antes das duas últimas partidas da temporada da Premier League.

Xabi Alonso conduziu o Bayer Leverkusen ao seu primeiro título da Bundesliga, sem perder uma única partida, durante a temporada 2023-24, em que conquistou também a Copa da Alemanha. No verão europeu de 2025, ele assumiu o comando do Real Madrid.

Agora, segundo informações, Alonso estaria prestes a se tornar o sexto técnico efetivo desde que o Chelsea passou a integrar o grupo americano BlueCo em maio de 2022, sucedendo Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Maresca e Rosenior.

O Chelsea ocupa atualmente a nona colocação na tabela da Premier League e dificilmente se classificará para competições europeias na próxima temporada, restando apenas duas rodadas.

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