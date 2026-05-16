Racing de Santander volta à primeira divisão espanhola após 14 anos

O Racing de Santander, clube tradicional do futebol espanhol, conquistou o acesso à primeira divisão após derrotar o Real Valladolid por 4 a 1 neste sábado (16), em seu estádio, o El Sardinero.

O time alviverde é atualmente o líder da segunda divisão espanhola com 78 pontos, restando duas rodadas para o fim do campeonato (seis pontos ainda em disputa) e tem uma vantagem de sete pontos sobre o terceiro colocado, o Almería, em uma liga na qual os dois primeiros colocados garantem o acesso direto. Na segunda posição está o Deportivo La Coruña.

O Racing é um dos clubes que participaram da primeira edição do Campeonato Espanhol. Durante seu afastamento de quase quinze anos da elite, a equipe chegou a cair até a 2ªB, que era, na época, a terceira divisão.

Comandado pelo técnico espanhol José Alberto, o elenco conta com a presença do zagueiro uruguaio Facundo González, campeão do Mundial Sub-20 e atualmente emprestado pela Juventus de Turim.

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