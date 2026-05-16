Svitolina vence Gauff e conquista torneio de Roma pela terceira vez
compartilheSIGA
A ucraniana Elina Svitolina, número 10 do mundo, conquistou o torneio WTA 1000 de Roma neste sábado (16) pela terceira vez na carreira, oito anos depois de seu último triunfo nas quadras de saibro da capital italiana e seu último título em um torneio deste nível.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Svitolina, de 31 anos, derrotou a americana Coco Gauff (número 4 do mundo) na final por 6-4, 6-7 (3/7) e 6-2, elevando seu total de títulos na carreira no circuito WTA para vinte.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
td/iga/ag/aam