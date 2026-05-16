Nigéria confirma a morte de 17 policiais em ataque jihadista
A polícia da Nigéria anunciou neste sábado que 17 agentes morreram no dia 8 de maio durante um ataque jihadista contra um centro de treinamento no nordeste do país, epicentro de uma insurgência islamista.
Dezessete policiais morreram "após um ataque terrorista contra a Escola das Forças Especiais do Exército nigeriano", localizada no estado de Yobe, informou a polícia em um comunicado.
