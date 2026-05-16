Celtic acaba ccm sonho do Hearts (3-1) e é campeão escocês pela 56ª vez

O Celtic derrotou o Hearts por 3 a 1 na partida que decidiu o título do Campeonato Escocês, disputada neste sábado (16) em Glasgow, pondo fim ao sonho da equipe de Edimburgo, que buscava quebrar 40 anos de domínio dos dois grandes clubes de Glasgow.

O time alviverde garantiu a vitória nos minutos finais (87' e 90+8') e conquistou assim seu 14º título nas últimas 15 temporadas. Com este triunfo, a equipe soma o 56º título nacional à sua galeria de troféus, desempatando a disputa com seu arquirrival, o Glasgow Rangers, que permanece com 55 campeonatos.

Foi um desfecho dramático para o time de Edimburgo, cujo nome completo é Heart of Midlothian, que conquistou o último de seus quatro títulos escoceses em 1960.

Tendo terminado a temporada passada na sétima colocação, o Hearts surpreendeu ao despontar como líder isolado e inesperado do campeonato a partir do início de outubro, uma liderança que havia se reduzido a apenas um ponto na véspera do grande duelo decisivo deste sábado.

Neste confronto da última rodada, uma partida que, na prática, acabou sendo como uma final de copa, na qual um empate teria sido suficiente para o Hearts garantir o título, a equipe da capital escocesa saiu na frente com um gol de Lawrence Shankland pouco antes do intervalo (42').

O Hearts parecia prestes a se tornar o primeiro clube desde 1985 a conquistar o campeonato escocês sem ser o Celtic ou o Rangers (naquele ano, que alcançou o feito foi o Aberdeen, então comandado por Alex Ferguson). No entanto, os donos da casa empataram no último lance antes do intervalo, um pênalti convertido pelo belga Arne Engels.

Apesar desse gol, o empate ainda bastava para o Hearts, e a equipe manteve vivas as esperanças de título durante todo o segundo tempo. Até que, nos minutos finais, acabou desmoronando.

- VAR decide -

O atacante japonês Daizen Maeda colocou os anfitriões em vantagem a três minutos do fim, um momento repleto de suspense, já que o árbitro inicialmente anulou o gol por impedimento antes de ser corrigido pelo VAR, enquanto o galês Callum Osmand levou o Celtic Park ao êxtase ao garantir a vitória nos acréscimos.

Os torcedores do Celtic invadiram o gramado para celebrar o título junto com seus jogadores, enquanto a maldição continua a assombrar o Hearts, que já havia deixado o título escapar em 1965, após uma derrota por 2 a 0 para o Kilmarnock na última rodada.

"Este é o lugar mais especial do mundo. Quando o estádio inteiro está unido, é um espetáculo de tirar o fôlego. Os jogadores foram magníficos, mas não teríamos conseguido vencer sem a torcida", comentou após o jogo o veterano técnico Martin O'Neill, que aos 74 anos, havia assumido o comando da equipe no lugar do francês Wilfried Nancy em janeiro, com o time seis pontos atrás do Hearts.

Os jogadores do Hearts deixaram o campo abatidos em meio às comemorações dos rivais, e seu técnico, Derek McInnes, sequer compareceu à coletiva de imprensa pós-jogo.

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