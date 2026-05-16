Ex-ministro britânico da Saúde quer disputar a sucessão de Starmer

O ex-ministro britânico da Saúde Wes Streeting anunciou neste sábado (16) que deseja apresentar sua candidatura para substituir o primeiro-ministro Keir Starmer na liderança do Partido Trabalhista e, em consequência, em Downing Street.

"Precisamos de uma disputa de verdade com os melhores candidatos na área, e eu estarei nela", disse Streeting em um discurso seguido de uma sessão de perguntas e respostas durante um evento em Londres.

Streeting renunciou na quinta-feira ao cargo de ministro da Saúde. Ele disse que"perdeu a confiança em Starmer, após os resultados desastrosos do Partido Trabalhista nas eleições locais de 7 de maio.

Nome da ala mais à direita do Partido Trabalhista e considerado um dos principais rivais de Starmer, ele ainda não lançou formalmente sua candidatura à sucessão, etapa para a qual precisaria do apoio de 81 deputados.

Ele disse que, no momento, tem "apoio dentro da bancada parlamentar" trabalhista, mas explicou que prefere esperar até que "todos os candidatos" potenciais possam entrar na disputa.

Streeting citou o prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, que, para poder disputar a liderança do partido, precisa primeiro obter uma vaga de deputado.

Burnham é a figura mais popular entre os trabalhistas e representa a ala esquerda da legenda.

Keir Starmer afirma que não tem a intenção de renunciar, apesar de um pedido de 25% dos deputados trabalhistas para que abandone o poder.

Além de Wes Streeting, quatro secretários de Estado renunciaram para expressar a falta de confiança no primeiro-ministro.

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