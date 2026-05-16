Manchester City vence Chelsea (1-0) e conquista Copa da Inglaterra

AFP
AFP
16/05/2026 13:04

O Manchester City conquistou seu segundo título do ano, e o 20º da era Pep Guardiola, ao derrotar o Chelsea por 1 a 0 na final da Copa da Inglaterra (FA Cup), em Wembley, neste sábado (16), graças a um gol de Antoine Semenyo no segundo tempo. 

O técnico espanhol e seu forte elenco, que já haviam garantido um troféu em março, ao vencer a Copa da Liga inglesa com uma vitória sobre o Arsenal, tiraram do Chelsea (atualmente nono colocado na Premier League) a vaga na Liga Europa tradicionalmente destinada ao vencedor da FA Cup. 

